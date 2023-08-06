درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة رطب نهارا والإسكندرية 32 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء بسرعة 16 عقدة، تمتد بشكل محمل بالرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بسرعة 18 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على ما يقرب من 40 مدينة، وتبلغ فى القاهرة 36 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 26 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 43 العظمى و 29 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 38 العظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 27 صغرى، والمنيا 41 للعظمى و 27 الصغرى، وحلايب 39 العظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 26 الصغرى، والطور 39 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 26 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة غدا في مدينة كاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طنطا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، و طنطا 35 العظمى و 27 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 25 صغرى، نخل 39 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أبو سمبل 44 العظمى و29 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 37 العظمى و26 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في السلوم 33 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 37 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 27 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 31 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 27 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وايضا حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: