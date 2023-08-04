درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة رطب نهارا والقاهرة 40 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وتسجل القاهرة 40 درجة للمحسوسة.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلاً مائلة للحرارة على جميع المدن، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الرئيسية والزراعية، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن أمطارا خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتبلغ في القاهرة 37 العظمى و26 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى وكفر الشيخ 36 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 37 العظمى و19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 31 الصغرى، ومرسى مطروح 34 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في في شبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، والزقازيق 37 العظمى و 25 الصغرى ، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، والفيوم 38 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بنها 37 العظمى و 26 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 27 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 31 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العريش 35 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى و 26 الصغرى والأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 34 للعظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى سفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، والطور 38 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 40 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و32 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 25 صغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 26 الصغرى.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة غدا في محافظة قنا 42 العظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى و25 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 26 الصغرى.

كما تابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في مدينة السويس 37 العظمى و 25 الصغرى. وحلايب 37 العظمى و 30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 للصغرى، ، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مدينة رفح 34 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و26 الصغرى، وأبو رماد 39 العظمى و29 الصغرى ، والسلوم 37 العظمى و 25 الصغرى. وبورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن:

درجات الحرارة غدا