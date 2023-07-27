درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة رطب نهارا على المدن والإسكندرية تسجل 36

تتوقع الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب نهارا على المدن وفق درجات الحرارة غدا الجمعة، وتصل فى الاسكندرية 36 درجة للمحسوسة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على كافة المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، فيما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري بسرعة 17 عقدة، وتعتدل على باقي الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية على الطرق صباحا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة 38 العظمى و26 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 30 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وأسوان 44 العظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 38 العظمى و 27 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 26 الصغرى، وشرم الشيخ 43 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الأقصر

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 30 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل 41 العظمى و20 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 24 الصغرى.

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العريش 35 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 31 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 23 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 39 العظمى و25 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 43 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و26 الصغرى، وادي النطرون 38 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، وأبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل في الوادي الجديد 43 للعظمى و 26 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 36 العظمى و25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 19 الصغرى.

وأشارت الأرصاد في التقرير تغير حالة البحر المتوسط من معتدل، وارتفاع الموج 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتوضح تغير حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: