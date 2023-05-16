درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة جنوبا وأسوان 41 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على مختلف المدن، وتتجاوز الحرارة على أسوان 41 درجة للعظمى، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ليلًا تكون لطيفة في أول الليل، ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا على القاهرة 34 للعظمى، و18 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و18 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى، و23 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 25 للعظمى، و17 للصغرى، وبنها 33 العظمى، و18 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى، و20 للصغرى، والعريش 30 العظمى، و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 36 للعظمى، و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى، و18 الصغرى، والأقصر 41 العظمى، و22 الصغرى، وكاترين 29 العظمى، و11 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في نخل 36 العظمى، و12 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى، و19 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى، و22 الصغرى، وأسيوط 39 العظمى، و20 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتصل درجة الحرارة غدا في الفيوم إلى 36 للعظمى، و18 للصغرى، وطنطا 32 العظمى، و17 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و23 الصغرى، والطور 33 العظمى، و21 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى، و20 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 34 للعظمى، و18 صغرى، وشلاتين 33 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى، و18 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و19 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في أسوان 41 للعظمى، و23 الصغرى، وحلايب 30 العظمى، و20 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و18 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى، و21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون إلى 35 العظمى، و17 الصغرى، والسويس 34 العظمى، و17 الصغرى، وطابا 35 للعظمى، و19 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في السلوم 25 العظمى، و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى، و17 الصغرى، ورفح 29 العظمى، و18 الصغرى.

شبورة مائية على الطرق

وتتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2.25، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتصل حالة البحر الأحمر إلى خفيفة، بارتفاع الموج 1 إلى 0.5، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وننشر، في التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: