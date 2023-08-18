درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة جنوب البلاد وأسوان 45 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، لتشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل على أسوان 45 للعظمى، والغردقة 40 للعظمى و29 الصغرى.

وأضافت “الأرصاد”، أن الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأشارت الأرصاد إلى أن تصل درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 33 العظمى و25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و27 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 21 صغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 34 العظمى و 18 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت “الأرصاد”، أن درجة الحرارة غدا في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والطور 35 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى. حلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في نخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أمطار خفيفة على جنوب سيناء

كما تتواجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: