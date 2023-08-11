درجات الحرارة غدا..طقس شديد الحرارة جنوب البلاد والأقصر 41 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع اضطراب حالة البحرين المتوسط والأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2.5 متر في فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 23 صغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 33 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 41 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، و أبو سمبل 40 العظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى السلوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، ونخل 37 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 40 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 الصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 39 للعظمى و27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: