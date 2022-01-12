درجات الحرارة غدا .. طقس شديد البرودة ليلاً على جميع المدن وصقيع على شمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، والتي تسجل في القاهرة 18 للعظمي، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري.

وذكرت الأرصاد أن مدن السواحل الشمالية الغربية يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس معتدل على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد نهارا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن جميع المدن المصرية تشهد طقس شديد البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد و ووسط سيناء، وفق درجات الحرارة غدا الخميس.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبري 18 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا على الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 18 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسماعيلية 18 للعظمي و 11 للصغري، والسويس 18 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 24 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 18 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري.

الطقس غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فىسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 23 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 10 للصغري، وفق توقعات حالة الطقس غدا.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 24 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 15 للصغري، وراس حلايب 22 للعظمي و15 للصغري.

أمطار خفيفة على القاهرة

وتتوقع الارصاد الجوية، فرص لتساقط الامطار بنسبة طفيفة على القاهرة والوجة البحري، وتصل الى متوسطة على مدن السواحل الشمالية تمتد الى جنوب سيناء والبحر الاحمر.

حالة البحر المتوسط

وذكرت ان حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج من 2 الى 3 متر، والبحر الاحمر تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر.

تعريف الطقس

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ما الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد تمتد لعدة سنوات.