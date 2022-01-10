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درجات الحرارة غدا.. طقس شديد البرودة ليلا واضطراب حالة البحر المتوسط

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 18 للعظمي
عصام عميرة 1:57 م, الأثنين, 10 يناير 22 1:57 م, الأثنين, 10 يناير 22

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 18 للعظمى، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة نهارا والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتابعت أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 18 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 18 للعظمى و11 للصغرى، ودمنهور 17 للعظمى و11 للصغرى، وبلطيم 17 للعظمى و11 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 18 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و10 للصغرى، ومرسى مطروح 17 للعظمى و11 للصغرى، والسلوم 17 للعظمى و12 للصغرى.

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وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن المصرية.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 19 للعظمى و 12 للصغرى، والإسماعيلية 19 للعظمى و 11 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و 8 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و8 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في السويس 19 للعظمى و11 للصغرى، وراس سدر 19 للعظمى و10 للصغرى، ونويبع 21 للعظمى و15 للصغرى.

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كما تسجل درجة الحرارة غدا في طابا 20 للعظمى و 12 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و1 للصغرى، والطور 20 للعظمى و12 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 22 للعظمى و13 للصغرى، ومرسى علم 22 للعظمى و14 للصغرى، والفيوم 18 للعظمى و8 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 18 للعظمى و8 للصغرى، والمنيا 18 للعظمى و7 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و7 للصغرى، وسوهاج 19 للعظمى و8 للصغرى.

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وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا على مدن الصعيد تسجل في سوهاج 19 للعظمى و8 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و7 للصغرى، وقنا 20 للعظمى و9 للصغرى.

وتبلغ في الأقصر 22 للعظمى و10 للصغرى، وأسوان 23 للعظمى و11 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و6 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح بشكل مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن المصرية..

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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