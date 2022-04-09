درجات الحرارة غدا.. طقس ربيعي والإسكندرية تسجل 24 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على جميع الأنحاء، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحارّ على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة فى فترات الليل والصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 29 للعظمى، و15 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى، و15 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى، و14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 24 للعظمى، و15 للصغرى، وطنطا 29 للعظمى، و14 للصغرى، وبلطيم 24 للعظمى، و15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 22 للعظمى، و15 للصغرى، وسيوة 29 للعظمى، و11 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى، و15 للصغرى، والزقازيق 29 للعظمى، و15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 29 للعظمى، و15 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى، و15 للصغرى، والسويس 28 للعظمى، و15 للصغرى، والعريش 23 للعظمى، و15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل فى رفح إلى 23 للعظمى، و14 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى، و16 للصغرى، ونخل 28 للعظمى، و15 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى، و16 للصغرى، وطابا 31 للعظمى، و16 للصغرى.

كما تسجل فى شرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و21 للصغرى، والفيوم 31 للعظمى، و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 31 للعظمى، و17 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و18 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى، و19 للصغرى، وقنا 38 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى الأقصر 39 للعظمى، و23 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى، و24 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و24 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تتراوح حالتي البحر المتوسط والأحمر من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1 إلى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء والمحافظات: