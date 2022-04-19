تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المحافظات والمدن، ليسود طقس ربيعي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن أغلب المدن تشهد طقسا باردا ليلا على القاهرة وحتي السواحل الشمالية ولطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مع طقس غائم جزئياً.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الأربعاء فى القاهرة 25 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 15 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 23 للعظمي و 13 للصغرى، وطنطا 24 للعظمى و15 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و 13 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 26 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 24 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 26 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 15 للصغري، ورأس سدر 25 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 23 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمى و 24 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 21 للصغري، والطور 29 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى بني سويف 26 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 26 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 28 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 34 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 17 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 17 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 17 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء فى كافة المدن والمحافظات: