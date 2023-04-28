درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ نهارا و العظمى فى القاهرة 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا السبت على جميع الأنحاء، وتبلغ على القاهرة 25 للعظمى، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن جميع المدن تشهد طقسا مائلا للبرودة ليلا، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري بسرعة 16 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 25 العظمى و14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى، ورفح 22 العظمى و 12 الصغرى، وبنها 25 العظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 15 للصغرى، ونخل 25 العظمى و6 الصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و15 الصغرى، والسويس 25 للعظمى و 16 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 30 للعظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 19 الصغرى، والأقصر 32 العظمى و19 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كاترين 22 العظمى و5 الصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 15 للصغرى، ومرسي مطروح 20 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 24 للعظمى و 18 الصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 15 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و17 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العريش 23 العظمى و13 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و19 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و20 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسيوط

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 27 العظمى و 15 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و15 الصغرى، الإسماعيلية 26 العظمى و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، وطنطا 23 العظمى و 15 الصغرى، والطور 27 العظمى و19 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و21 صغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة غدا في المنصورة 24 العظمى و15 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 21 العظمى و14 الصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمى و 15 صغرى، وحلايب 26 العظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 28 للعظمى و 17 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و14 الصغرى، والفيوم 26 للعظمى و15 للصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب حيث يبلغ ارتفاع الموج 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي، و اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: