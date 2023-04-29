درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والقاهرة 25 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على اغلب الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

و تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 25 العظمى و15 الصغرى، والعريش 22 العظمى و13 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و16 للصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و19 الصغرى، والأقصر 30 العظمى و18 الصغرى ونخل 22 العظمى و7 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في بنها 25 العظمى و 15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 25 للعظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و21 صغرى.

وتبلغ في مدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 15 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 28 للعظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في بني سويف 26 العظمى و 14 للصغرى، ومرسي مطروح 21 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 13 صغرى.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في المنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 16 للصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و16 الصغرى.

كما تبلغ في طابا 22 للعظمى و 18 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 14 الصغرى، ورفح 22 العظمى و 12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 28 للعظمى و 20 الصغرى، ووادي النطرون 23 العظمى و15 الصغرى، والزقازيق 25 العظمى و 15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة على الإسماعيلية 26 العظمى و14 للصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 15 الصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمى و 15 صغرى.

واشارت الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في أسيوط 26 العظمى و 15 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و 15 الصغرى، والسويس 25 للعظمى و 16 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 24 العظمى و 15 الصغرى، والطور 27 العظمى و 19 للصغرى، وكاترين 20 العظمى و5 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 24 العظمى و16 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 20 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 24 للعظمى و 15 الصغرى، والفيوم 26 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 26 العظمى و 20 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5الى 2 باتجاه الرياح شمالي غربي، مع اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: