درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ نهارا والقاهرة 24 درجة وأسوان 30 للعظمى

تتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على كافة المدن، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة فى أول الليل في آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 25 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و المنصورة 25 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 24 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين الجديدة 24 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 25 للعظمى و 14 للصغرى، و طنطا 24 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى، و حلايب 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 24 للعظمى و 14 للصغرى، والإسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 26 للعظمى و 13 للصغرى، و شبين الكوم 25 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 24 للعظمى و 13 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و 13 للصغرى، و الطور 26 للعظمى و 14 للصغرى، و كاترين 21 للعظمى و 4 للصغرى، و نخل 23 للعظمى و 7 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 27 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 11 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد تسجل فى بني سويف 25 للعظمى و 10 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 30 للعظمى و 15 للصغرى، وابوسمبل 28 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 11 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، فيما يتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، ورياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن والمحافظات: