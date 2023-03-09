درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ نهارا والقاهرة تسجل 27 والإسكندرية 23 للعظمى

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلا تكون باردة على أغلب الانحاء، مع تعرض المدن إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء، وتبلغ في القاهرة 27 العظمى و14 الصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 13 الصغرى، و نخل 24 العظمى و4 للصغرى ، وأبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى.

و تصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 28 العظمى و11 للصغرى، واسماعيليه 26 العظمى و 13 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 14 للصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و17 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أسيوط 29 العظمى و11 الصغرى، وفي العريش 26 العظمى و13 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 12 الصغرى، والأقصر 31 العظمى 15 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى و 10 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 26 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 13 الصغرى ، ورأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في المنصورة

وتابعت الأرصاد، إن درجة الحرارة غدا في المنصورة 27 العظمى و14 الصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و 15 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 10 للصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و15 للصغرى، و6 أكتوبر 28 للعظمى و14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا 25 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و14 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 15 صغرى.

وتسجل في بنها 27 العظمى 14 والصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 14 الصغرى، و محافظة الفيوم 29 للعظمى و 10 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 10 للصغرى، والسويس 26 العظمى 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في رأس سدر 26 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 13 للصغرى، و الغردقة 28 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و14 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة على أسوان 32 للعظمى و 15 الصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة سفاجا 28 للعظمى و 15 الصغرى.

وتابعت، أن درجة الحرارة في قنا 30 العظمى 13 والصغرى، والطور 27 العظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و14 صغرى، وطابا 25 العظمى 15 الصغرى، و رفح 24 العظمى 13 والصغرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة وتصل سرعتها 8 عقده في القاهرة الكبرى واتجاهها الجنوبي الشرقي.

حالة البحر المتوسط

كما تراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف في اتجاه الرياح شمال غربي إلى جنوبي غربي، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمال غرب إلى شمالي شرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن المصرية: