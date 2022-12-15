درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 24 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على المدن والأنحاء المصرية، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، ومائل للبرودة فى أول الليل و بارد في آخره على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

أضاف الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، كفر الشيخ 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديد 24 للعظمى و 15 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 15 للصغرى، و مطروح 24 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 للعظمى و 16 للصغرى، و الإسماعيلية 25 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل حالة الطقس غدا في شمال الصعيد نهارا مائلة للحرارة وطقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على تلك المدن.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية تصل الى كثيفة على بعض الطرق المؤدية ن والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 27 للعظمى و 12 للصغرى، ونخل 21 للعظمى و 6 للصغرى، و طابا 24 للعظمى و 15 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى، والطور 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، و الغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى، مرسي علم 27 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 25 للعظمى و 11 للصغرى، و المنيا 26 للعظمى و 10 للصغرى، وأسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا قنا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 13 للصغرى، و اسوان 29 للعظمى 14 للصغرى، و الوادي الجديد 26 للعظمى و 9 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن المصرية: