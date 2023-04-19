درجات الحرارة غدا.. طقس دافئ مشمس نهارا والإسكندرية 22 للعظمى

تشهد درجات الحرارة غدا الخميس تراجعا نسبيا ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبروده ليلاً على أغلب الأنحاء، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد بسرعة تتراوح من 15 الى 20 عقدة، فيما تعتدل سرعة الرياح على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا الخميس تسجل على القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، وبنها 26 العظمى و 15 الصغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 22 العظمى و14 للصغرى، وبورسعيد 20 العظمي و 15الصغرى، وأبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 26 العظمى و14 الصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 15 للصغرى، وكاترين 22 العظمى و9 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا دمنهور 28 للعظمى و 15 الصغرى، والطور 29 العظمى و21 للصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 19 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 37 للعظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و15 للصغرى، وقنا 38 العظمى و 19 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 29 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و13 صغرى، والزقازيق 28 العظمى و 16 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنيا 28 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و14 للصغرى، ورفح 21 العظمى و 15 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 31 للعظمى و21 الصغرى، ومدينة أكتوبر 28 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 18 الصغرى، السويس 25 العظمى و 16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 للصغرى، ووادي النطرون 29 العظمى و14 الصغرى، ومرسي مطروح 20 للعظمى و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 25 العظمى و16 للصغرى، ونخل 25 العظمي و14 الصغرى، و السلوم 21 العظمى و13 الصغرى، وطنطا 26 العظمى و14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بني سويف

كما تسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 27 العظمى و14 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 19 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و20 صغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في مدينة المنصورة 27 العظمى و15 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و17 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و21 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: