درجات الحرارة غدا.. طقس خريفي وشبورة مائية على الطرق والقاهرة 23 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف الأنحاء المصرية، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر و معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل و بارد في آخره على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 13 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 14 للصغرى، و كفر الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 23 للعظمى و 11 للصغرى، والعلمين الجديدة 2 للعظمى 11 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 13 للصغرى، و مطروح 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العريش 22 للعظمى و 11 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و 13 للصغرى، و رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 22 للعظمى و 5 للصغرى، وطابا 21 للعظمى و 14 للصغرى، و نويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في طنطا 24 للعظمى و 13 للصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 18 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى 19 للصغرى، ورأس حدربة 24 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 13 للصغرى، و بني سويف 25 للعظمى و 12 للصغرى، والمنيا 24 للعظمى و 9 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 29 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 9 للصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 10 للصغرى، وأبوسمبل 26 للعظمى و 12 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات المصرية: