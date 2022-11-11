درجات الحرارة غدا.. طقس خريفي وأمطار على السواحل الشمالية وشرم الشيخ تسجل 29 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الطقس الخريفي وفق درجات الحرارة، غدا السبت، على مختلف المدن، وتسجل في شرم الشيخ 29 للعظمى، وتعتدل حالة الطقس نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 24 للعظمى، و17 للصغرى، والعاصمة الإدارية 25 للعظمى، و17 للصغرى،

وأكتوبر 25 للعظمى، و17 للصغرى، وبنها 25 للعظمى، و18 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى، و18 للصغرى، والمنصورة 24 للعظمى، و17 للصغرى، ودمياط 24 للعظمى، و18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 24 للعظمى، و17 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و17 للصغرى،

ومطروح 23 للعظمى، و16 للصغرى، والسلوم 23 للعظمى، و15 للصغرى، وكاترين 19 للعظمى، و10 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ إلى 29 للعظمى، و20 للصغرى، والغردقة 28 للعظمى، و19 للصغرى،

ومرسى علم 27 للعظمى، و20 للصغرى، والفيوم 26 للعظمى، و15 للصغرى، وبني سويف 26 للعظمى، و14 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 28 للعظمى، و14 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى، و15 للصغرى، وأبوسمبل 28 للعظمى، و15 للصغرى، وأبوسمبل 28 للعظمى، و15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على مختلف المحافظات والمدن المصرية: