درجات الحرارة غدا.. طقس خريفي مائل للبرودة صباحا والقاهرة 22 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 22 للعظمى، و15 للصغرى، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة فى أول الليل، وبارد ليلًا على أغلب المدن والمحافظات، مع شبورة مائية نهارًا فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد فرصة لتساقط الأمطار بنسب خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة إلى 22 للعظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى، و14 للصغرى، ودمنهور 22 للعظمى، و14 للصغرى، وكفر الشيخ 22 للعظمى، و14 للصغرى، ودمياط 22 للعظمى، و15 للصغرى، وبنها 22 للعظمى، و15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 22 للعظمى، و15 للصغرى، والإسماعيلية 22 للعظمى، و13 للصغرى، والسويس 23 للعظمى، و15 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى، و14 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى، و14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 23 للعظمى، و14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و14 للصغرى، ووادي النطرون 22 للعظمى، و14 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش إلى 22 للعظمى، و14 للصغرى، ورفح 21 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 24 للعظمى، و17 للصغرى، وكاترين 16 للعظمى، و5 للصغرى، ونويبع 23 للعظمى، و14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 25 للعظمى، و17 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف إلى 22 للعظمى، و13 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى، و12 للصغرى، وأسيوط 23 للعظمى، و11 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى، و12 للصغرى، وقنا 23 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 25 للعظمى، و13 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى، و14 للصغرى، وأبوسمبل 25 للعظمى، و12 للصغرى، وأبو رماد 26 للعظمى، و20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن: