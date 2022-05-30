درجات الحرارة غدا.. طقس حار والعظمى في القاهرة 37

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء وتستمر الموجة شديدة الحرارة بسبب منخفض سوداني يضرب البلاد، وتسجل في القاهرة 37 للعظمى، مع نشاط للرياح على العاصمة والوجه البحري.

كما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتزداد شدة سطوح الشمس على القاهرة وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 37 للعظمى و21 للصغرى، وطنطا 37 للعظمى و21 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و21 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى و18 للصغرى، وبلطيم 29 للعظمى و19 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و19 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري، و السلوم 27 للعظمي و17 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 37 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 20 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 20 للصغرى، ورفح 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 37 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 30 للعظمي و20 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و21 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى نخل 34 للعظمي و 13 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 13 للصغري، والطور 35 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 25 للصغري، والطور 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمي و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج 2.25 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات: