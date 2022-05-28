درجات الحرارة غدا.. طقس حار والعظمى في القاهرة 37

أعلنت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن وتصل في القاهرة إلى 37 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرراة نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح فى فترات متقعطة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 37 للعظمى و 23 للصغري، ووادي النطرون 36 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 33 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 40 للعظمي و 21 للصغري.

كما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا على تلك الانحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والرئيسية فى الصباح الباكر من والى القاهرة والوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على تلك المدن، تصل الى رياح محملة بالرمال والاتربة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا في بورسعيد

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 21 للصغري، والمصنورة 37 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى العريش 32 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمي و 21 للصغري، والطور 33 للعظمي و 24 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: