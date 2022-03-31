أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك طقس بارد ليلاً، مع شبورة مائية فيى الصباح الباكر مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 16للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 16للصغري، ومطروح 33 للعظمي و 17 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 15للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 13 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و 14 للصغري، والمصنورة 29 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا في السويس

والاسماعيلية 32 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 26 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 28 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 10 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 5 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 34 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 12 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة سوهاج 30 للعظمي و 13 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 14 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 15 للصغري، واسوان 35 للعظمي و 16 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع من 1إلى 1.5 متر، ومعتدل على البحر الأحمر، بارتفاع 1.5 متر الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية :