درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارًا و«العظمى» فى أسوان 43

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المحافظات والمدن، وتسجل فى القاهرة 33 للعظمى وأسوان 43 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت أن درجات الحرارة غدا تبلغ فى القاهرة 33 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 16 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 23 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 19 للعظمي و 16 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 24 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 19 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 19 للصغري.

كما تتراوح حالة البحرين الاحمر والمتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر، ونشاط معتدل لحركة الرياح.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: