درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ونشاط لحركة الرياح على جميع المدن والقاهرة 34 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة.

كما تنشط الرياح على المدن المطلة على خليج السويس، مع وجود فرصة لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 34 للعظمى، و24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى، و25 للصغرى، وبنها 34 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للغظمى، و23 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 38 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى، و27 للصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى، و27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 31 للعظمى، و25 للصغرى، والسويس 34 للعظمى، و23 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى، و23 للصغرى، والطور 34 للعظمى، و27 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى، و20 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى، و25 صغرى، ونخل 32 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و27 والصغرى، والفيوم 35 للعظمى، و23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

كما تصل درجة الحرارة فى المنيا إلى 36 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و24 للصغرى، وقنا 38 للعظمى، و26 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى، و26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و25 الصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى، و27 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن المصرية: