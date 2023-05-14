درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ونشاط للرياح وعظمى القاهرة 32

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 32 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و 19 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و12 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى، والسويس 31 العظمى و 19 الصغرى.

وتابعت الارصاد، إن درجة الحرارة في طنطا 31 العظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 19 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الغردقة 32 للعظمى و 21 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، وبنها 32 العظمى و20 الصغرى، وطابا 31 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أسيوط 33 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و16 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 16 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 19 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 34 للعظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 19 الصغرى، ورفح 25 العظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على شلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، والأقصر 36 العظمى و 20 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 11 الصغرى، والطور 30 العظمى و 20 للصغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 24 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 20 للصغرى، والسلوم 26 العظمى و 15 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 19 الصغرى.

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، وتوضح حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج 1.5 الى 2.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: