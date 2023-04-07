درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ونشاط للرياح محمله بالأترية والقاهرة 32 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الحارة و ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

كما تشهد المدن طقس مائل للبرودة ليلا علي جميع المدن والمحافظات، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15عقده.

وتتوقع هيئة الارصاد، سقوط امطار خفيفة على اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 32 العظمى و21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 20 للصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 22 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و23 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 37 العظمى و23 الصغرى سفاجا 34 للعظمى و 21 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 26 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة فى الفيوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و19 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة في سوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 29 العظمى و 24 صغرى، وأبو سمبل 35 للعظمى و 19 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 38 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 27 العظمى و17 الصغرى.

كما تبلغ في الطور 33 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 17 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و15 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 30 للعظمى و 23 صغرى، والسويس 32 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و24 الصغرى.

وتسجل في الوادي الجديد 36 للعظمى و 18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 21 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في رأس حدربة 30 العظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 17 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 33 العظمى و 18 الصغرى، ورأس غارب 32 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في قنا

كما تصل درجة الحرارة غدا قنا 37 العظمى و23 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 31 العظمى و17 الصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 27 العظمى و17 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: