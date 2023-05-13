درجات الحرارة غدا..طقس حار نهارا ونشاط للرياح على القاهرة وتسجل 30 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتعرض الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 30 العظمى و 18 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 21 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 17 للصغرى، ونخل 29 العظمى و13 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 19 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 28 للعظمى و 18 الصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و 18 للصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، وطابا 31 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 16 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و18 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 10 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 23 العظمى و17 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 17 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 21 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الطور 33 العظمى و 20 للصغرى، والأقصر 37 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 18 صغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 19 الصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و17 الصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على شلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 19 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 20 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، والسويس 29 العظمى و 19 الصغرى .

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 23 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 20 للصغرى، والسلوم 26 العظمى و 16 الصغرى.

شبورة على الطرق

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية في الصباح الباكر من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة البحر المتوسط اذ تتراوح بين خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1 و 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: