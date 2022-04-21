تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري ومائل للبرودة ليلا وفق درجات الحرارة غدا الجمعة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك تنشط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وتسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 29 للعظمي و15 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 24 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 14للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 13 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 23 للعظمي و 15 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 14

للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 30 للعظمي و 14 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و14 للصغرى، والعريش 22 للعظمى و13 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى نخل 27 للعظمي و13 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 33 للعظمى و20 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و14 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 32 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، قنا 36 للعظمي و 19 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمي و21 للصغري، والأقصر 36 للعظمي و20 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و18 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و19 للصغري.

كما يفضل عدم تخفيف الملابس للأطفال ولكبار السن خلال فترة الليل والصباح باكر بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية إرتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 23 إبريل.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المحافظات والمدن: