درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وشبورة مائية على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة، على مختلف المحافظات والمدن، لتسجل في القاهرة 32 للعظمى، مع نشاط لحركة الرياح على مدن العاصمة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري ولطيف ليلا، ومعتدل على السواحل الشمالية والغربية ومائل للبرودة ليلا على تلك الانحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الجمعة تصل في القاهرة 32 للعظمى و 19 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 للصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 26 للعظمى و 16 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى 19 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 للعظمى و 18 للصغرى، و الزقازيق 32 للعظمى و 19 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الاسماعيلية 32 للعظمى و 18 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 25 للعظمى و 16 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و 16 للصغرى، وراس سدر 33 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 36 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 للصغرى، واسيوط 40 للعظمى و 22 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في اسوان 43 للعظمي و 25 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 21 للصغرى.

كما يسود أجواء حارة شمالا شديدة الحرارة جنوبا، تكون السحب المتوسطة والعالية قد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الغربية كما تنشط الرياح علي شمال الصعيد والصحراء الغربية تكون مثيرة للأتربة هناك.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج من ١.٧٥، وحركة رياح شمالية شرقية.

وتترواح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع أمواج من 1.5 متر الي 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.



وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة في مختلف المحافظات والمدن: