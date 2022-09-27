درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وشبورة مائية والعظمى في الإسكندرية 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

كما تصل حالة الطقس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حارة ليلا ، مع نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وتصل درجة الحرارة غدا على القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و34 للصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 38 العظمى 28 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للضغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 33 للعظمي و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمي و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمى و 23 للصغرى، و والمنيا 38 للعظمى و 23 للصغرى، واسيوط 40 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 43 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 29 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 29 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر ورياح جنوبية غربية، فيما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

وعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن والمحافظات: