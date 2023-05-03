درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ورياح محملة بالأتربة على جنوب البلاد وأسوان 38 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس على جميع المدن، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وطقس حارّ مشمس نهارًا على القاهرة وشمال البلاد.

كما يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على جميع الانحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 34 العظمى، و22 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى، و18 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى، و23 الصغرى، وبني سويف 34 العظمى، و21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى، و18 للصغرى، وطنطا 34 العظمى، و22 الصغرى، والسويس 34 للعظمى، و22 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 34 العظمى، و22 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى، و22 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى، و19 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى، و19 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أكتوبر

وتسجل في مدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى، و21 للصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى، و22 للصغرى، وطابا 32 للعظمى، و22 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و21 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في كاترين 27 العظمى، و12 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى، و22 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى، و22 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و21 الصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى، و18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 33 العظمى، و21 للصغرى، ورفح 28 العظمى، و18 الصغرى، ونخل 29 العظمى، و13 الصغرى، والعريش 28 العظمى، و18 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة على السلوم 27 العظمى، و18 الصغرى، والأقصر 37 العظمى، و21 الصغرى، وبنها 34 العظمى، و22 الصغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

كما تصل درجة الحرارة غدًا في رأس حدربة إلى 29 العظمى، و20 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و21 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و21 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدًا في رأس سدر 29 للعظمى، و20 الصغرى، ووادي النطرون 34 العظمى، و20 الصغرى، والطور 30 العظمى، و20 للصغرى، وحلايب 30 العظمى، و20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في سيوة 35 للعظمى، و21 للصغرى، شلاتين 32 للعظمى، و20 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و21 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و20 للصغرى.

شبورة مائية على الطرق

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما توجد أتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

وتعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع موج من 1.5 إلى 2.25 واتجاه الرياح شمالية شرقية، واعتدال حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2، واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس على مختلف المدن: