درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ورياح محملة بالأتربة على القاهرة والعظمى 33 درجة

ترصد بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد، من ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي..

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتصل على القاهرة 33 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 22 صغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 29 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى 29 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 34 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 31 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 35 العظمى و 23 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 29 الصغرى.

وذكرت درجة الحرارة غدا فى حلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى، وأبو رماد 35 العظمى و8 الصغرى، ونخل 32 العظمى و 19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمياط 31 العظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى العاصمة الادارية

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 33 درجة و24 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وأضافت درجة الحرارة غدا في الوادى الجديد 39 للعظمى و24 الصغرى،وطنطا 33 العظمى 23 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 25 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتغيير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: