درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا ورياح مثيرة للأتربة جنوبا والقاهرة 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتعلن حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وتكشف عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة 35 العظمى و25 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 31 الصغرى، العريش 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى ، في طنطا 34 العظمى و 24 الصغرى وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 37 العظمى و 25 الصغرى والأقصر 42 العظمى و 29 الصغرى، ، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى ونخل 37 العظمى و19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى ، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتصل درجة الحرارة غدا في والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 24 الصغرى سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، الفيوم 37 العظمى و 25 الصغرى ومرسى مطروح 31 العظمى و 23 الصغرى.

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى، ، والغردقة 39 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و31 الصغرى. والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 38 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 28 صغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 27 الصغرى. والطور 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 36 العظمى و24 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 25 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 25 الصغرى. وحلايب 35 العظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، سوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا شلاتين 39 للعظمى و 28 صغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى. وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل في رفح 32 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و25 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و29 الصغرى ، والسلوم 37 العظمى و 25 الصغرى. وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، مع ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: