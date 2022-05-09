درجات الحرارة غدا .. طقس حار نهارا وتصل 30 للعظمى فى العاصمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 22 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 29 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 25 للعظمي و 17 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 19 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 32 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت ان حالة البحرين الاحمر والمتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات: