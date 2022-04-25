درجات الحرارة غدا .. طقس حار نهارا وتصل فى أسوان 39 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى القاهرة 32 للعظمي و 18 للصغري وشبين الكوم 32 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 18 للصغري، و العريش 24 للعظمي و 16 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى نويبع 33 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري، والطور 30 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 33 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 18 للصغري.



وتصل درجة الحرارة فى اسوان 39 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 38 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 19 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحرين الاحمر والمتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الارصاد من تكون شبورة مائية صباحا على اغلب الطرق الرئيسية والزراعية مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن: