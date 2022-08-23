درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وتصل في القاهرة 37 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وحار رطب ليلا، وتصل في القاهرة 37 للعظمى والمحسوسة 40 درجة، مع نشاط للرياح على تلك المناطق.

وتتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 و 4 درجات، مع فرصه لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث تصل الى 20 %.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة في القاهرة 37 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 37 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 38 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 38 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 34 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى و 19 للصغرى، ومرسي علم 40 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 39 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 42 للعظمى و 28 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، و وادفو 43 للعظمى و الاقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، وتصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: