درجات الحرارة غدا .. طقس حار نهارا وتصل فى القاهرة 35 للعظمى مع نشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة، غدا السبت، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على المنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 29 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 16 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى حلايب 36 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 15 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل ليلا على كافة المدن والأنحاء مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 45 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

كما تصل نسبة الرطوبة على جنوب سيناء 50 للعظمي و 25 للصغري، وشمال الصعيد 45 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و10 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن المصرية: