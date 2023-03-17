درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وبارد ليلا والعظمى فى القاهرة 22

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في أغلب الأنحاء، إذ تشهد المدن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وطقس ليلا بارد على أغلب الأنحاء.

كما تتعرض المدن إلى شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وتكون كثيفة على وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، شرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و 13 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 19 للعظمى و 13 الصغرى، ومحافظة السويس 23 العظمى و 13 الصغرى، والعريش 22 العظمى و12 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 22 للعظمى و 13 صغرى، وأبو رماد 29 العظمى و17 الصغرى، ومحافظة أسيوط 24 العظمى و10 الصغرى.

وتواصل درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 33 للعظمى و 13 الصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل في مدينة المنيا 23 للعظمى و 10 للصغرى، والغردقة 28 للعظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 28 للعظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في الطور 27 العظمى و 14 الصغرى، ورأس حدربه 27 العظمى و18 للصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 11 للصغرى.

وتبلغ الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في قنا 29 العظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و 15 الصغرى، و 6 أكتوبر 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وتتابع درجة الحرارة في مدينة الأقصر 31 العظمى و 13 الصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 12 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 23 العظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 22 للعظمى و 13 الصغرى، و دمنهور 22 للعظمى و 14 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى و 9 صغرى، وحلايب 27 العظمى و 18 صغرى.

كما تذكر درجة الحرارة في محافظة الفيوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، والمنصورة 22 العظمى و13 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة في رفح 21 العظمى و 11 الصغرى، وبني سويف 23 العظمى و 11 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى ، ووادي النطرون 22 العظمى و13 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في السلوم 18 للعظمى و 9 للصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمياط 21 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 22 العظمى و4 للصغرى.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء محملة بالرمال والأتربة، ويمتد نشاطها على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتساوى سرعة الرياح 20 عقدة في الاتجاه الغربي.

والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد الى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات المصرية: