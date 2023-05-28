درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والقاهرة 31 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى اخرة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونستعرض في التقرير مؤشرات درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 31 العظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 21 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 25 العظمى و 12 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 30 العظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العلمين

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 الصغرى، وبنها 31 العظمى و 21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسيوط 33 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 21 للصغرى، ورفح 30 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مرسى علم 35 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 25 صغرى، وحلايب 33 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 37 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 23 العظمى و 9 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 30 العظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 21 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 25 للعظمى و 17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 18 صغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 27 العظمى و 20 للصغرى، والطور 31 العظمى و 22 للصغرى، وسفاجا 35 للعظمى و 23 الصغرى، والسويس 31 العظمى و 21 الصغرى.

كما تشهد أمطار خفيفة الى متوسطة على مدن جنوب سيناء وجنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فيما تتراوح حالتى البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف الى متوسط ارتفاع أمواج يصل لـ 1.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: