درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والقاهرة تسجل 33 للعظمى

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما يمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 22 الصغرى، والعريش 26 العظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 25 العظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 39 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 27 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 20 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة في سيوة

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و28 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والطور 34 العظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى، ونخل 33 العظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 16 الصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 20 للصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 27 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تترواح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: