درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والقاهرة 33 للعظمى

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما تبلغ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي،وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، في التقرير إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 37 العظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 22 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في السويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 صغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 18 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا فى أسوان

وتسجل درجة الحرارة غدا في أسوان 45 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العريش 27 العظمى و 20 للصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 25 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 26 العظمى و 21 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و 19 الصغرى.

وتابعت، أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ورفح 27 العظمى و 20 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 21 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 34 العظمى و18 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 24 الصغرى.

ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: