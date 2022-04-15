درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى في القاهرة 30 وأسوان 38

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 30 للعظمى وأسوان 38 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد ان مدن جنوب الصعيد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري ولطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 28 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 15 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 32 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 18 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و15 للصغري.

درجة الحرارة في بورسعيد

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 15 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 29 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 23 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 6 للصغري، ونويبع 29 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

وذكرت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد فى بني سويف 31 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 11 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 38 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 18 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 18 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المحافظات والمدن: