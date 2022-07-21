درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى على القاهرة تسجل 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، وفق درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة 36 درجة مئوية وتكون الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على شواطئ شمال الدلتا لترتفع الأمواج من (2:1.5) متر، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تصل إلى طقس معتدل الحرارة ورطب ليلا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في فترات النهار.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى دمنهور إلى 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و22 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و23 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 28 للصغرى، والطور 38 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى و وسوهاج 38 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن والمحافظات: