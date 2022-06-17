درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى فى القاهرة تصل إلى 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن وتصل فى القاهرة إلى 34 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، مع نشاط لحركة الرياح على أغلب المدن المصرية.

وذكرت الأرصاد الجوية أن مدن السواحل الغربية يسودها طقس مائل للحرارة، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على القاهرة وشمال البلاد ولطيف على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 34 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 23 للصغري، والإسماعيلية 35 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رأس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، وأسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 27 للصغري.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج يتجاوز 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير التالى تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: