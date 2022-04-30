درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى في أسوان 40

تتوقع الأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن والمحافظات، لتهشد القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا حارا نهارا ولطيف ليلا، مع شبورة مائية على الطرق صباحا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 31 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 31 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 17 للصغري، والمصنورة 30 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و18 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 31 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 32 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 18 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 19 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 37 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 20 للصغري.

كما تستقر حالة البحرين الاحمر والمتوسط على مدار اليوم بارتفاع امواج لايتجاوز 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا، فيما تشهد السواحل الشمالي طقسمعتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على كافة المدن والمحافظات: