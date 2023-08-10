درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والإسكندرية 30 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على جميع المدن.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد (اسوان_ابوسمبل) على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مايقرب من 40 مدينة، وتصل في القاهرة 33 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى، و أبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 30 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 26 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سيوة 36 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 39 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 23 الصغرى، ونخل 38 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 صغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتبلغ في حلايب 37 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و23 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

واضافت أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من.5 1 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.75 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: