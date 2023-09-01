درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا وارتفاع الرطوبة.. و«العظمى» في القاهرة 37

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة والوجه البحري وفق درجات الحرارة غدا السبت، وطقسا شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الرياح، فيما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال تلك الفترة تسهم في زيادة الإحساس بدرجة الحرارة وتصل في القاهرة 80 للعظمى و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و50 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و24 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 31 صغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في المنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 34 للعظمى و 25 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 30 الصغرى.

واضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى حلايب 36 العظمى و 30 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رفح 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

كما تصل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى.

وأضافت درجة الحرارة غدا في رأس غارب 40 العظمى 29 الصغرى، والوادى الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في6 أكتوبر 35 العظمى و25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و30 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: