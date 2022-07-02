درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على شمال البلاد والعظمى في الإسكندرية 31

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة غدا الأحد على أغلب المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة وشمال البلاد والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء، وتسجل في الإسكندرية 31 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 33 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا في العريش 33 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 18 للصغري، والطور 38 للعظمي و 24 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و 24 للصغري، والطور 38 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 37 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 24 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، وأسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وإدفو 40 للعظمي و 27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 29 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على كافة الانحاء والمدن المصرية: