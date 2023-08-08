درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 34 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلاً على جميع المدن المصرية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وتمتد محملة بالرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية

وتصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، والطور 36 العظمى و 27 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في كاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 38 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 31 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمنهور 34 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 33 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل في حلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: