درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على المدن والقاهرة تتجاوز  35 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما يمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى الغرب قد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأضافت الأرصاد، أن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساءا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 28 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتذكر الأرصاد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 31 الصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 27 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سيوة 36 للعظمى و 25 صغرى، وبنها 35 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 35 العظمى و 25 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و30 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 22 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، درجة الحرارة غدا في نخل 32 العظمى و18 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى اسيوط

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 41 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 33 العظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 للصغرى، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى.

وحذرت الأرصاد من حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: